"Где ты, Джесси?": Вышел первый трейлер продолжения сериала Во Все Тяжкие

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Опубликован трейлер продолжения сериала Во все тяжкие /Flickr

В Сети опубликовали первый тизер полнометражного фильма El Camino, который на русском получил название Путь: Во все тяжкие. Фильм. Лента станет прямым продолжением культового сериала Во все тяжкие и выйдет на стриминговой платформе Netflix.

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Сюжет расскажет о жизни Джесси Пинкмана, которому удалось сбежать в конце сериала от неонацистов, державших его в плену. Оригинальное название фильм получил от автомобиля Chevrolet El Camino 1978-го года выпуска, на котором персонаж и уехал. В самом же промо-ролике появился друг Джесси - Тощий Пит, находящийся на допросе, где ясно дал понять, что больше не даст законникам задержать своего друга.

Фильм El Camino выйдет на Netflix 11 октября 2019 года. Режиссером и сценаристом стал создатель оригинального сериала Винс Гиллиган.

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