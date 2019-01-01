Появились новые детали сериала по Властелину Колец

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Властелин Колец /Flickr

Долгожданный сериал Властелин Колец, который снимет студия Amazon, не будет изменять сюжет книги, однако в него могут привнести новые детали. Об этом рассказал литературовед, изучавший творчествой Толкине, а ныне - помогающий в создании проекта, Том Шиппи.

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По словам Шиппи, основная линия Второй Эпохи не будет изменена - Саурон вторгнется в Эриадор, а после отступит из-за натиска Нуменора и так далее. Однако Шиппи заявил, что Amazon может задаться в сериале такими вопросами, как: "Что Саурон делал все время?", "Где он был после того, как победили Моргот?". "Студия может ответить на все эти вопросы, придумав свои истории, поскольку у Толкина нет никаких указаний. Но это не должно противоречить тому, что придумал сам писатель", - подчеркнул он.

Кроме этого, стало известно, что первый сезон сериала по Властелину Колец будет состоять из двадцати эпизодов, а съемки начнутся тогда, когда авторы сценария определятся с финалом. Выход ожидается в 2021-ом году.

Ранее сообщалось о том, что объявили творческую команду сериала по Властелину Колец