Сериал Властелин Колец обзавелся свежими подробностями

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Объявлен творческий каст сериала /Flickr

Долгожданный сериал по вселенной Властелина Колец, созданной Дж. Р. Р. Толкином, продолжает медленно, но верно обрастать все новыми подробностями. Совсем недавно стало известно, что первые эпизоды снимет Хуан Антонио Бонита, а теперь же на YouTube появился ролик, в которым создатели объявили имена творческой команды.

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Так, стало известно, что шоураннерами стали Джон Пэйн и Патрик МакКей, а к работе теперь привлечены авторы сериалов Игра Престолов, Во все тяжкие, Очень странные дела и Ганнибал. Исполнительными продюсерами стали Линдси Веббер (Клоферфилд, 10), Джин Келли (Подпольная империя) и Брюс Ричмонд (Игра Престолов).

Также Год Хайнрихс (Звездные войны, Пираты Карибского моря) стала художницей-постановщицей нового Властелина Колец, дизайнером костюмов выступит Кейт Хоули (Отряд самоубийц), а за спецэффекты будет отвечать Джейсон Смит, работавший в лентах Мстители и Выживший.

Дата выхода сериала по Властелину Колец, как и актерский состав, пока не объявлена.

Ранее сообщалось о том, что опубликованы первые кадры из фильма Ирландец с Де Ниро и Аль Пачино