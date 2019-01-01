Опубликованы первые кадры из фильма Ирландец с Де Ниро и Аль Пачино

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Представлены кадры из ленты Ирландец /Flickr

Криминальная драма Ирландец от режиссера Мартина Скорсезе будет показана на кинофестивале в Нью-Йорке 27-го сентября. Главные роли в ней сыграли Роберт Де Ниро и Аль Пачино, а в Сети появились первые официальные кадры с главными героями.

Официальный кадр из фильма Ирландец /Twitter

Официальный кадр из фильма Ирландец /Twitter

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Лента будет основана на книге Чарльза Брэндта Я слышал, ты красишь дома. В ней речь идет о реальном киллере Фрэнке Ширане, который рассказал писателю о работе на мафию и о своих убийствах по заказу. Одной из его жертв также был и Джимми Хоффа, которого считали исчезнувшим при загадочных обстоятельствах.

Точная дата выхода ленты в прокат пока не названа, однако Netflix, спонсировавшие Ирландца, заявили, что посмотреть фильм можно будет уже осенью 2019-го.

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