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Арни и Сара Коннор: Опубликованы зрелищные постеры нового Терминатора

Премьера блокбастера состоится 31-го октября
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Терминатор: Темные судьбы
Терминатор: Темные судьбы
/Flickr

До премьеры нового Терминатора: Темные Судьбы, события которого развернутся спустя много лет после Судного Дня, осталось чуть больше месяца, а создатели уже заваливают ожидающих фанатов новыми промо. На этот раз в Сети опубликовали новые постеры.

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Всего их вышло четыре, и они посвящены центральным персонажам грядущей ленты. На первом постере изображен тот самый Терминатор в исполнении Арнольда Шварценеггера, на втором - Сара Коннор, к роли которой вернулась Линда Хэмильтон, на третьем - Грейс и Дэни Рамос (с ними вместе воюет Сара), а на четвертом красуется сам робот-убийца.

Премьера фильма Терминатор: Темные судьбы в Украине состоится 31-го октября.

Ранее сообщалось о том, что опубликован эффектный кадр из блокбастера Терминатор: Темные Судьбы

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Терминатор Терминатор: Темные судьбы Арнольд Шварценеггер Сара Коннор Линда Хэмильтон Все теги
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