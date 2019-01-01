Арни и Сара Коннор: Опубликованы зрелищные постеры нового Терминатора

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Терминатор: Темные судьбы /Flickr

До премьеры нового Терминатора: Темные Судьбы, события которого развернутся спустя много лет после Судного Дня, осталось чуть больше месяца, а создатели уже заваливают ожидающих фанатов новыми промо. На этот раз в Сети опубликовали новые постеры.

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Всего их вышло четыре, и они посвящены центральным персонажам грядущей ленты. На первом постере изображен тот самый Терминатор в исполнении Арнольда Шварценеггера, на втором - Сара Коннор, к роли которой вернулась Линда Хэмильтон, на третьем - Грейс и Дэни Рамос (с ними вместе воюет Сара), а на четвертом красуется сам робот-убийца.

Премьера фильма Терминатор: Темные судьбы в Украине состоится 31-го октября.

Ранее сообщалось о том, что опубликован эффектный кадр из блокбастера Терминатор: Темные Судьбы