"15 лет без секса": Звезда Терминатора шокировала откровенным признанием

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Линда Хэмилтон /Getty Images

Голливудская актриса Линда Хэмилтон, которая снялась в новом Терминаторе: Темные судьбы, где вернулась к роли Сары Коннор, сделала откровенное признание. Звезда в интервью для The New York Times поведала, что уже много лет соблюдает обет безбрачия, при этом не имея никаких половых отношений в течение 15 лет.

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Линда, которая с 1991-го по 99-ый состоялась в отношениях с режиссером Джеймсон Кэмероном, призналась, что отношения для нее больше не имеют значения. "Время наедине с собой мне нравится больше любого досуга с кем-нибудь другим. Я соблюдаю целибат уже почти 15 лет. И я уже перестала обращать на это внимание, потому что это не имеет значения - или во всяком случае не имеет значения для меня. У меня и так есть отношения с окружающим меня миром и людьми, которые его населяют", - поделилась актриса.

Напомним, что блокбастер Терминатор: Темные судьбы с Линдой Хэмилтон и Арнольдом Шварценеггером выйдет в украинский прокат 31-го октября.

Ранее сообщалось о том, что опубликован эффектный кадр из блокбастера Терминатор: Темные Судьбы