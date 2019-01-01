Опубликован эффектный кадр из блокбастера Терминатор: Темные Судьбы

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Терминатор: Темные судьбы /Flickr

Новый Терминатор с участием главных звезд франшизы выйдет уже совсем скоро, а пока лента продолжает обзаводиться новыми промо-материалами. В этот раз в Сети появился свежий кадр с участием главных героев.

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На снимке изображены Габриэл Луна и Арнольд Шварценеггер, исполняющие роли терминаторов Т-1000 (новая версия жидкого робота из Судного Дня) и Т-800, который способен стареть. Оба они сошлись в жестокой схватке.

Терминатор: Темные судьбы /Flickr

Напомним, что Терминатор: Темные Судьбы выйдет на экранах кинотеатров Украины уже 31 октября.

Ранее сообщалось о том, что фильм Джокер сорвал восьмиминутные аплодисменты