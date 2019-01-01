Экшен и звезды: Вышел зрелищный трейлер нового Терминатора

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Терминатор: Темные судьбы /Скриншот с YouTube

Долгожданный блокбастер Терминатор: Темные судьбы, который станет прямым продолжением Судного дня, обзавелся новым трейлером. В нем есть все, чего ждут фанаты жанра - экшен, зрелище, качественные спецэффекты и звезды первых частей серии - Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмильтон.

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По сюжету, Сара Коннор стала охотницей за боевыми машинами из будущего, собрав свою женскую команду, которая противостоит им, не давая добраться до Джона. Но есть и Дэни Раймонс, от которой зависит будущее человечества. Однако прийти за помощью ко всем известному терминатору им все же придется.

Терминатор: Темные судьбы выйдет в украинский прокат 31-го октября.

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