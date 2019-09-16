Переключиться на мобильную версию

Песня украинца стала саундтреком к новому Беверли-Хиллз 90210

В сериале прозвучал трек Cape Cod - Sunsay
Поделись

Cape Cod - Максим Сикаленко
Cape Cod - Максим Сикаленко
/instagram.com/cape_cod/

Перезапуск культового сериала Беверли Хиллз 90210 на FOX, в котором сыграли актеры из оригинала, уже подошел к концу. Одним из саундтреков к шестой серии шоу стал трек украинского электронного проекта Cape Cod под названием Sunsay, записанный с ирландским блюз-артистом Ричардом Фареллом.

Читай также: Новый Беверли-Хиллз 90210 побил рекорд FOX

Сам же музыкант Макс Сикаленко (наст. имя - прим. ред.) приятно удивился тому, что его композицию использовали в сериале. "Тяжело словами описать то безграничное чувство чистой эйфории, когда написанная тобою песня внезапно оказывается в одном из самых главных и важных сериалов твоей юности", - написал он в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тяжело словами описать то безграничное чувство чистой эйфории, когда написанная тобою песня внезапно оказывается в одном из самых главных и важных сериалов твоей юности. Это к тому, что в пятницу вышла последняя серия стартовавшего вновь Беверли Хиллс 90210, где прозвучал трек «Sunsay» с альбома Echoes. ⠀ Будучи тинейджером 90-х, я уже в этом возрасте проявлял трендхопперские способности и экипировал себя всем мерчем 90210, который можно было закапчить в районах рынков Юность и Троещина. В ход шло все - блокноты, тетрадки, дневники, пеналы и вишенка на торте - священный рюкзак. Так можно было хоть и в мечтах, но стать ближе к героям сериала, которых ты мысленно причислял к своим друзьями и приятелями. Потому что именно с ними ты проводил время между школой и домашними заданиями. Если сравнивать это с последующими поколениями, то 90201 был чем-то вроде Skins для поколения 00-х и Эйфорией для 10-х. ⠀ Поэтому, когда как гром среди ясного неба прилетела новость о том, что продюсерский состав сериала взял «Sunsay» в качестве трека к сериалу, после 5 минут адреналиновой эйфории последовал целый океан внутреннего тепла и осознания что все здесь происходит не просто так. New faces and dangerous places!

Публикация от Maksym Sikalenko (@cape_cod)

Стоит отметить, что проект Cape Cod стал Лучшим электронным проектом года по версии премии Jagermeister Music Awards.

Ранее сообщалось о том, что украинка Таня Муиньо сняла эпатажный клип для Кэти Перри

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Беверли Хиллз 90210 украинская музыка Cape Cod Sunsay саундтрек сериалы Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь