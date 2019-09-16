Песня украинца стала саундтреком к новому Беверли-Хиллз 90210

Поделись







Cape Cod - Максим Сикаленко /instagram.com/cape_cod/

Перезапуск культового сериала Беверли Хиллз 90210 на FOX, в котором сыграли актеры из оригинала, уже подошел к концу. Одним из саундтреков к шестой серии шоу стал трек украинского электронного проекта Cape Cod под названием Sunsay, записанный с ирландским блюз-артистом Ричардом Фареллом.

Читай также: Новый Беверли-Хиллз 90210 побил рекорд FOX

Сам же музыкант Макс Сикаленко (наст. имя - прим. ред.) приятно удивился тому, что его композицию использовали в сериале. "Тяжело словами описать то безграничное чувство чистой эйфории, когда написанная тобою песня внезапно оказывается в одном из самых главных и важных сериалов твоей юности", - написал он в своем Instagram.

Стоит отметить, что проект Cape Cod стал Лучшим электронным проектом года по версии премии Jagermeister Music Awards.

Ранее сообщалось о том, что украинка Таня Муиньо сняла эпатажный клип для Кэти Перри