Переключиться на мобильную версию

Самый рейтинговый: Новый Беверли-Хиллз 90210 побил рекорд FOX

Перезапуск сериала стал самым рейтинговым летним дебютом на канале
Поделись

Беверли-Хиллз 90210
Беверли-Хиллз 90210
/instagram.com/torispelling

Долгожданный перезапуск культового сериала Беверли-Хиллз 90210 с актерами из оригинала вышел в эфир уже 7-го августа. А помимо восторженных отзывов от фанатов он стал еще и самым рейтинговым летним дебютом за всю историю существования FOX.

Читай также: ТОП-7 самых ожидаемых сериалов августа

Сообщается, что количество зрителей было подсчитано за первые три дня, включая аудиторию с потоковых сервисов Fox Now и HULU. Всего их было 6,1 миллионов человек. Таким образом, новый Беверли-Хилл 90210 смог установить свой первый рекорд.

Напомним, что перезапуск сериала Беверли-Хиллз 90210 состоит из шести эпизодов, два из которых уже вышли в эфир.

Ранее сообщалось о том, что звезда Беверли-Хиллз 90210 призналась, почему согласилась на роль в перезапуске

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Беверли Хиллз 90210 рекорд рейтинг просмотры FOX сериалы Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь