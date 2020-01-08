"Серьезный случай": У Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь

Поделись







Джастин Бибер болен /instagram.com/justinbieber

Знаменитый 25-летний поп-певец Джастин Бибер несколько часов назад опубликовал в своем Instagram откровенный пост о том, что он в действительности серьезно болен. По его словам, последние два года он страдает от болезни Лайма.

Читай также: Джастин Бибер вернулся в музыку и взорвал YouTube

Бибер заявил, что многие подозревали то, что он употребляет наркотики, однако никто не мог даже подумать, что у него серьезное заболевание." У меня недавно диагностировали болезнь Лайма. Не только это, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который повлиял на мою кожу, функции мозга, энергию и общее состояние здоровья", - признался артист, подчеркнув, что последние два годы были крайне тяжелыми для него.

Он также пообещал, что в скором времени раскроет все подробности своего состояния в новом видеоролике, который будет опубликован на YouTube.

Болезнь Лайма - это инфекционное заболевание, передающееся через укус клещей. В симптомы входят: высокая температура, озноб, лихорадки, боль в суставах, сердце, мышцах, чувство усталости, а также нарушение мыслительных процессов и памяти. В некоторых случаях возможно поражение тканей сердца, суставов, глаз и нервной системы. При отказе от лечения вероятен летальных исход или инвалидность.

Ранее сообщалось о том, что Леди Гага призналась, что ее насиловали в 19 лет