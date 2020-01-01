"Напился и швырнул бокал": Звезда Игры Престолов устроил дебош в самолете

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Шон Бин /Getty Images

Знаменитый британский актер Шон Бин, известный по роли Неда Старка в Игре Престолов, оказался в центре скандала. В состоянии алкогольного опьянения вместе со своей женой он устроил дебош во время полета в самолете. Об этом сообщает издание The Sun.

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Известно, что актер с супругой летел первым классом, где им были предложены бесплатные алкогольные напитки. Как отметил очевидец, вид Бина был неряшливым, а примерно в средине девятичасового перелета пара начала громко выяснять отношения. "Они были очень пьяны и находились в приподнятом настроении, но внезапно все стало плохо", - отметил человек, летевший тем же рейсом.

По его словам, в один момент жена Бина вылила на него бело вино, а тот взамен начал кричать и швырнул в нее бокал. Пару успокаивал весь экипаж, а представители авиакомпании заявили, что не стали обращаться в полицию из-за поведения актера и его супруги.

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