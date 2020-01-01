"Меня это раздражало": Эмилия Кларк осталась недовольна финалом Игры Престолов

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Игра Престолов /Flickr

Финал сериала Игра Престолов от HBO вызвал немало споров и негодований как у фанатов саги, так и у самих актеров. История подошла к концу еще в мае 2019-го, однако только теперь актриса Эмилия Кларк высказала свое недовольство по поводу одной из сюжетных линий в интервью для The Times.

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Кларк призналась, что она довольно сильно вжилась в роль Дейенерис Таргариен, поэтому ей не пришлась по душе судьба ее героини, скончавшейся от рук Джона Сноу. "Я будто прожила ее жизнь. И да, меня раздражало то, что Джону Сноу убийство буквально сошло с рук", - рассказала актриса.

Ранее сообщалось о том, что в Сети появились вырезанные сцены из финального сезона Игры Престолов