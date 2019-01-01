Опубликованы вырезанные сцены из финального сезона Игры Престолов

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Игра Престолов /Flickr

Знаменитый сериал Игра Престолов от HBO завершился еще в мае этого года, однако по сей день появляются новые известия о нем, а также неизданные ранее материалы. На этот раз издание Entertainment Weekly опубликовало несколько сцен, которые не вошли в эфир.

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Ролик является вырезанным материалом из восьмого сезона. В нем появились Санса Старк, Тирион Ланнистер, Мисандея, Варис и Джилли с ребенком. Вместе они скрываются от ходоков во время битвы, а ребенок внезапно начинает плакать, когда мимо проходят ожившие мертвецы. Кроме этого, можно увидеть и другие моменты. Стоит отметить, что сцена является черновой, поэтому в ней слышна работа съемочной группы и нет спецэффектов.

Сообщается, что 3-го декабря состоится релиз коллекционного издания Игры Престолов, в котором будет намного больше вырезанного материала.

Ранее сообщалось о том, что создатели Игры Престолов признались в некомпетентности