Первый постер: По Игре Престолов снимут сериал о Таргариенах

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Игра Престолов /Flickr

Сразу же после новости о закрытии спин-оффа Игры Престолов, который назывался Долгая Ночь, канал HBO объявил о новом проекте по этой масштабной вселенной. Им станет сериал-приквел, получивший название Дом Дракона.

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Новинка будет основана на книге Джорджа Р. Р. Мартина Пламя и Кровь, события которого разворачиваются за 300 лет до событий, показанных в Игре Престолов. История расскажет о семье Таргариенов, которые отправились на запад, где было много враждующих королевств. Также в Сети появился первый постер.

Постер сериала Дом Драконов /facebook.com/GameOfThrones/

HBO уже заказали производство целого сезона из 10 эпизодов. Дата выхода пока не сообщается.

Ранее сообщалось о том, что создатели Игры Престолов признались в некомпетентности