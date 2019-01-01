"Мы ошибались": Создатели Игры Престолов признались в некомпетентности

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Игра Престолов /Flickr

Сценаристы и шоураннеры знаменитого сериала от HBO Игра Престолов Дэвид Бениофф Д.Б. Уайсс совсем недавно признали все свои ошибки в работе. Они сообщили, что были некомпетентны, когда работали над шоу, а также сделали заявление по поводу работы над следующей трилогией Звездных Войн и проектов на Netflix.

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Бениофф рассказал, что они с Уайссом не были готовы к работе над таким масштабным шоу. "Я не знаю, как Мартин доверил нам работу всей своей жизни... Мы серьезно ошибались при написании сценария, подборе актеров, общении с художниками по костюмам... И пилотная серия была провальной", - признался он, добавив, что они даже пытались убрать многие элементы фантастики из сериала, чтобы их не было слишком много.

Дэвид Бениофф Д.Б. Уайсс /Getty Images

Кроме этого, Уайсс и Бениофф сообщили, что вынуждены отказаться от работы над следующей трилогией Звездных Войн. "Мы навсегда в долгу перед сагой, которая все изменила. Но в одном дне не так много часов, и мы решили, что не можем полностью посвятить себя „Звездным войнам“ и нашим проектам для Netflix", - говорится в их официальном заявлении.

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Их новый фильм во франшизе Звездных Войн должен был выйти в декабре 2022-го, открыв новую волну космической серии. Напомним, что последним в текущей саге станет девятый эпизод под названием Звездные Войны: Скайуокер. Восход.

Ранее сообщалось о том, что вышел зрелищный трейлер нового сериала Мандалорец по Звездным Войнам