Мандалорец: Вышел зрелищный трейлер нового сериала по Звездным Войнам

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Мандалорец /facebook.com/themandaloriannet/

Одним из самых первых проектов на стриминговом сервисе Disney+ станет сериал Мандалорец, который входит во вселенную Звездных Войн. В Сети уже появился его новый полноценный трейлер.

Постер сериала Мандалорец /facebook.com/themandaloriannet/

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Мандалорец расскажет о событиях, которые развернулись после эпизода Возвращение Джедая, но до Пробуждения Силы. Живущий на краю Галактики, где не действуют законы Новой Республики, одинокий воин Мандалорец влачит свое существование среди отбросов общества, хотя раньше он был представителем сильной расы.

Премьера сериала Мандалорец состоится 12 ноября на Disney+.

Ранее сообщалось о том, что в Сеть утекли кадры концовки девятых Звездных Войн