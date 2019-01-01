"Финал великой истории": Вышел эпичный трейлер девятого эпизода Звездных Войн

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Звездные Войны: Скайуокер. Восход /Flickr

В Сети появился финальный трейлер фантастической ленты Звездные Войны: Скайуокер. Восход. Этот эпизод станет девятым по счету, а также завершит сагу, в которой рассказывалось о многовековом противостоянии джедаев и ситхов.

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В свежем ролике можно увидеть сцены сражений главный герой, подготовки к кульминации, а также кадры из того самого эпохального финального сражения, которое и решит исход долгого конфликта. Финал великой истории - так гласят титры в трейлере. Но, стоит отметить, что вселенная Звездных Войн продолжит развиваться, и в будущем мы увидим абсолютно новые истории с новыми героями.

Премьера фильма Звездные Войны: Скайуокер. Восход состоится 19-го декабря.

Ранее сообщалось о том, что вышел свежий трейлер нового Терминатора