Море экшена и спецэффектов: Вышел свежий трейлер нового Терминатора

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Терминатор: Темные судьбы /Flickr

До премьеры одного из самых ожидаемых блокбастеров года - Терминатор: Темные судьбы - осталось меньше двух недель, а в Сети все так же продолжают появляться новые кадры и промо-ролики. Теперь студия Paramount представила свежий трейлер, в котором показала экшен-сцены из фильма.

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В новом ролике зрители могут наглядно ознакомиться с тем, какими будут сцены сражений в грядущем боевике. Здесь показали бои с киборгом-убийцей Rev-9, а также его боевые навыки, перестрелки, погони, взрывы и спецэффекты.

Терминатор: Темные судьбы выйдет в украинский прокат 31-го октября.

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