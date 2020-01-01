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Стало известно, когда выйдет спин-офф Игры Престолов

Сериал Дом дракона должен выйти в 2022-ом
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Дом Дракона
Дом Дракона
/Flickr

Долгожданный спин-офф сериала Игра Престолов, который носит название Дом Дракона, наконец-то получил приблизительную дату выхода - 2022-ой год. Ее назвал программный директор HBO Кейси Блойс, заявив, что работа над сценарием уже ведется.

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"Думаю, для меня сейчас главная задача - выпустить в эфир Дом дракона. Мы все сосредоточены на нем", - отметил Блойс.

Сериал Дом Дракона расскажет о событиях, разворачивающихся за 300 лет до показанного в Игре Престолов. В центре сюжета будут находится Таргариены, которые оставили Валирию о отправились на запад, где велась вражда между королевствами.

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