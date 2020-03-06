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"Завис в воздухе": Джаред Лето чуть не погиб, сорвавшись со скалы

Актер сообщил о происшествии в Twitter
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Джаред Лето
Джаред Лето
/Getty Images

Популярный американский музыкант и оскароносный актер Джаред Лето совсем недавно забирался на скалу каньона Ред Рок в США, однако при этом оказался в смертельной опасности. Об этом он сам сообщил в своем Twitter-аккаунте.

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Известно, что актер отправился на скалу вместе с опытным в этом деле человеком. Но камень на скале повредил его трос, из-за чего тот оказался в опасной ситуации. "Это день, когда я едва не погиб. Сорвался, когда занимался скалолазаньем с Алексом Хоннольдом. Посмотрел вверх, а спустя несколько мгновений камнем перетерло трос, а я завис в воздухе на высоте около 600 футов (180 метров). Помню, как смотрел вниз, на землю", - признался Лето.

"Это был странный миг - меньше страха, больше осознания и немного грусти. Адреналин я почувствовал, когда смог вернуться на скалу… В целом было весело", - добавил 48-летний актер, прикрепив фотографии и видеозапись.

Напомним, что уже 30-го июля в прокат выйдет кинокомикс Морбиус, в котором Джаред Лето исполнил главную роль.

Ранее сообщалось о том, что Джаред Лето опубликовал фото со съемок Морбиуса от MARVEL

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