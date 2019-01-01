"Застрял под камнем": Джеки Чан чуть не умер на съемках фильма

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Джеки Чан /Getty Images

Популярный китайско-американский актер Джеки Чан, который, как известно, все трюки в фильмах выполняет самостоятельно, однажды поплатился за свою самоотверженность. Известно, что он оказался на грани жизни и смерти во время съемок ленты Авангард.

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Как сообщает издание The Straits Times, Чан сам признался, что мог легко умереть. По его словам, он застрял под одним камнем в море, из-за чего испугался и его тело начало дрожать. Однако актер не поддался панике, а вскоре подоспели его коллеги, которые и спасли его от летального случая. Данный случай испугал всю съемочную команду, однако Джеки всех заверил, что он в порядке.

Боевик Авангард с Джеки Чаном в главной роли выйдет в мировой прокат 23 января 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что Арнольд Шварценеггер едва не умер на операционном столе