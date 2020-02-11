Джаред Лето опубликовал фото со съемок Морбиуса от MARVEL

Поделись







Морбиус /Flickr

Популярный музыкант и актер Джаред Лето неожиданно вернулся на съемочную площадку блокбастера Морбиус от Sony/Marvel, несмотря на то, что съемки, как сообщалось ранее, подошли к концу. Об этом свидетельствует новое фото, а произошло это, возможно из-за утечки сценария.

Читай также: Marvel и Sony выпустят еще один блокбастер в 2021 году

Известно, что ранее на просторах интернета появился якобы слитый сценарий Морбиуса. Информации о том, является ли он подлинным, пока нет, но вполне вероятно, что студия решила подстраховаться и доснять несколько сцен. "Исследование. Снова на площадке", - подписал Лето снимок, на котором он читает комиксы про своего персонажа.

Напомним, что блокбастер Морбиус расскажет об ученом, который страдает от заболевания крови, а спасение находит в крови летучих мышей, из-за чего постепенно превращается в кровожадного вампира. Премьера фильма в Украине назначена на 30-ое июля.

Ранее сообщалось о том, что Джаред Лето поделился своим номером телефона в соцсетях