"Напишите мне": Джаред Лето поделился своим номером телефона в соцсетях

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Джаред Лето /instagram.com/jaredleto/

Популярный голливудский актер и музыкант Джаред Лето неожиданно для всех фанатов опубликовал в своем Instagram небольшое видео вместе со своим номером телефона. Он попросил поклонников написать ему сообщение.

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"Привет, ребята, это я, Джаред Лето, ваш старый друг. Я скучаю по вам. Я подумал, что мы давно знакомы и мне стоит дать вам мой номер телефона. Я буду рад получить сообщение от вас. Напишите мне, если вы соскучились, расскажите, как ваши дела. Вот номер - 213.335.2223. Люблю вас, берегите себя", - рассказал актер.

Сообщения, как оказалось, действительно можно отослать и получить от Джареда ответ - его фотографию. На самом деле, с фанатами связывался автоматизированный бот. Некоторые попытались дозвониться звезде, но в ответ слышали лишь записанное обращение на автоответчике, в котором Лето, что это его настоящий номер, но сейчас он ответить не может, поэтому порекомендовал отправить СМС-сообщение.

Фото, которые получили в ответ фанаты Джареда Лето /instagram.com/jaredleto/

В соцсетях пользователи также посчитали, что такой ход является некой пиар-акцией к фильму Морбиус, в котором актер сыграл главную роль. Он выйдет в прокат 30-го июля.

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