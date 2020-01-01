Названы самые ожидаемы фильмы 2020 года

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Самые ожидаемые фильмы 2020 года /Flickr

Популярное американское издание The Hollywood Reporter представило ежегодный список, в котором эксперты собирают список лент, наиболее ожидаемых среди зрителей. Туда попало аж 77 грядущих новинок, а разделены премьеры по сезонам.

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Так, среди зимних фильмов остались Зов Предков, Эмма, Человек-Невидимка и Последнее, чего он хотел. А вот весной самыми ожидаемыми стали: Вне игры, Вперед, Банкир, Бладшот, Охота, Тихое место 2, Мулан, Святая Мод, Новые мутанты, История Beastie Boys, Не время умирать, Короли Шарм-Сити, Перспективная молодая женщина, Тролли. Мировой тур, Антебеллум, Черная вдова, Блондинка в законе 3, Скуби-ду, Спираль, Женщина в окне, Форсаж 9, Губка Боб в бегах, Артемис Фаул и Неотразимый.

Из летних кинопремьер эксперты выделили такие фильмы, как Чудо-женщина: 1984, Кэндимен, Душа, Топ Ган: Мэверик, На высоте, Главный герой, Миньоны: Грювитация, Охотники за привидениями: Наследники, Довод, Круиз по джунглям, Французский диспетчер, Морбиус, Айван, единственный и неповторимый, Билли и Тед и Телохранитель жены киллера.

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А осенью THR советуют смотреть долгожданные фильмы Охотник на монстров, Заклятие 3: По воле дьявола, Без жалости, King's man: Начало, Множественные святые Ньюарка, Дело чикагской семерки, Смерть на Ниле, Хэллоуин убивает, Все говорят о Джейми, Тихий омут, Вечные, Большой красный пес Клиффорд, Годзилла против Конга, Райя и последний дракон и Гигантик.

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