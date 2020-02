Полет с небоскреба: Появились эффектные видео со съемок Матрицы 4

Совсем недавно в Сети появились первые фотографии и видеозаписи со съемочной площадки долгожданного фантастического экшена Матрица 4, на которых заметили Киану Ривза. Теперь слили еще один ролик, демонстрирующий работу всей команды.

Читай также: Джаред Лето опубликовал фото со съемок Морбиуса

Любительское видео демонстрирует прыжок двух героев с небоскреба. Предположительно, это Нео и Тринити, которых снова сыграют Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс, однако, возможно, что в кадре появились каскадеры.

Также некоторые случайные прохожие сумели запечатлеть съемку сцены, где Ривз и Мосс едут на мотоцикл, и сцены перестрелок.

Keanu Reeves and Carrie-Anne motorclice action in the new matrix 4 @abc7newsbayarea @MoviesMatrix @keanuplanet @KeanuReevess_ pic.twitter.com/1kVLevmJdM

🎥'The Matrix 4' filming in San Francisco - Feb 16/17 2020

Thank you so much @ayik.isaac 🙏:

"#matrix4 Movie Set in #SanFrancisco "https://t.co/1etv6BLAn2#keanureeves#matrixmovie #TheMatrix4 pic.twitter.com/MrYx4Su7mw