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СССР, военные и Хоппер: Вышел трейлер четвертого сезона Очень Странных Дел

Netflix неожиданно опубликовали ролик
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Очень Странные Дела 4
Очень Странные Дела 4
/Flickr

Стриминговая платформа Netflix неожиданно для зрителей со всего мира представили свежий тизер четвертого сезона сериального хита Очень Странные Дела. Короткий ролик лишь приоткрыл завесу продолжения, но уже показал, что стоит ожидать зрителям.

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Сюжет четвертого сезона пока что неизвестен, однако в ролике показали заснеженную Россию времен СССР, а также рабочих в лагере, прокладывающих рельсы, за которыми наблюдают суровые военные, одетые в ватники. Среди заключенных присутствует и бывший шериф Джим Хоппер, которого главные герои считают мертвым. А вот звуки в конце намекают, что мы снова увидим существо из Изнанки. Но пока неизвестно, как оно выйдет в наш мир.

Дата выхода четвертого сезона Очень Странных Дел пока что не объявлена.

Ранее сообщалось о том, что Джаред Лето опубликовал фото со съемок Морбиуса от MARVEL

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