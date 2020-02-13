Костюм супергероя: Вышел первый тизер Бэтмена с Робертом Паттинсоном

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Бэтмен /Скриншот из трейлера

Съемки долгожданного блокбастера Бэтмен, в котором главную роль играет Роберт Паттинсон, стартовали совсем недавно. Однако режиссер Мэтт Ривз уже опубликовал в Сеть свежий тизер, который является тестовым материалом и демонстрирует костюм героя.

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В ролике камера плавно движется по костюму Темного Рыцаря на Роберте Паттинсоне. Сразу же можно обратить внимание на мощную броню, логотип Бэтса на груди, а также фрагменты огнестрельного оружия. Стоит отметить, что в будущем экипировка может быть изменена.

Фанаты уже успели высветлить видео и рассмотреть костюм детальнее, убрав красный фильтр.

The suit is incredible. 🦇 pic.twitter.com/7KSqDIrIUr — patrick tomasso (@imPatrickT) February 13, 2020

Напомним, что фильм Бэтмен выйдет в прокат 24 июня 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что Роберт Паттинсон признался, что снимется в порно, если Бэтмен провалится