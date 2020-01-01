Грандиозность экшен-саги: Появились подробности о боевике Форсаж 10

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Форсаж /Flickr

Не успел еще на большие экраны выйти девятый фильм гоночной экшен-саги Форсаж, как исполнитель главной роли Вин Дизель заговорил о юбилейной десятой части. Его слова передает издание Total Film.

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Как заявил актер, о следующем эпизоде он начала думать еще давно. "Я начал планировать Форсаж 10 еще до того, как мы начали снимать Форсаж 9. Что-то в этом роде. Вселенная настолько масштабная и богата талантами и историями, что она просто обречена на появление спин-оффов, это неизбежно. Universal заслуживает этого хотя бы из-за того, как много они вложили в эту маленькую сагу, и было бы хорошо эти инвестиции вернуть. Ну, а для фанатов было бы неплохо, если бы первая и вторая часть Форсажа 10 стали бы достойным завершением", - поделился в интервью Дизель.

Пока что тот факт, что следующая часть может быть разделена на два фильма, не получил официального подтверждения. Напомним, что боевик Форсаж 9 выйдет в украинский прокат 21-го мая.

Ранее сообщалось о том, что Disney назвали даты выхода долгожданных сериалов