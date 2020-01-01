В Сеть случайно слили список победителей Оскара-2020

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Оскар-2020 /Depositphotos

Неожиданно на официальном Twitter-аккаунте Американской киноакадемии появился пост, в котором были названы вероятные победители премии Оскар-2020. Однако чуть позже его удалили, а сама Академия назвала это ошибкой и подчеркнула, что в списке были отображены лишь ожидания зрителей.

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Все же пользователи успели сохранить изображение и распространить его по Сети. В нем указано, что премию за лучший фильм получит триллер Паразиты, лучшим режиссером станет Сэм Мендес (1917), а статуэтки за актерскую игру достанутся Хоакину Фениксу, Рене Зелльвеген, Брэду Питту и Лоре Дерн, как многие и предсказывали.

Возможный список победителей Оскара-2020 /Twitter

Напомним, что узнать, кто же станет настоящими обладателями Оскара в этом году, можно будет уже 10-го февраля.

Ранее сообщалось о том, что были объявлены победители премии BAFTA-2020