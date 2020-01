Фильмы о Гарри Поттере получат продолжение: Раскрыты детали сюжета

Поделись







Гарри Поттер /Flickr

Легендарная серия фильмов о Гарри Поттере, основанная на романах Джоан Роулинг, подошла к своему логическому завершению в 2011-ом году, а в наше время продолжается серия приквелов под названием Фантастические Твари. Однако издание We Got This Covered опубликовало информацию о том, что создатели планируют выпустить полноценный сиквел Поттерианы.

Читай также: ТОП-5 фильмов, которые окунут вас в зимнюю сказку

Сообщается, что действие новой части развернется спустя двадцать лет после событий Даров Смерти. Одной из главных героинь могут сделать дочь злодея Волан-де-Морта, которая попытается воскресить отца, а также лента может стать начало сериала о сыне Гарри Поттера, которого зовут Альбус Северус.

Вероятно, что к работе над фильмом присоединятся актеры из оригинальной серии, а сценарий может написать сама Роулинг. Даты производства пока не объявлены.

Ранее сообщалось о том, что в Америке назвали самые ожидаемые фильмы 2020 года