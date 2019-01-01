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Фильмы с зимней сказкой /Flickr

Какой бы ни была зима за окном, она всегда остается праздничной, уютной, особенной и даже сказочной. Сколько спето песен, написано книг и снято фильмов, которые передают магию этого времени года. И иногда хочется согреться зимними вечерами, расслабиться и отдохнуть, погрузившись в эту необычную атмосферу, которая хотя бы на время уносит куда-то в другие миры.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 прекрасных фильмов, которые окунут вас в зимнюю сказку.

Хроники Нарнии: Покоритель Зари (2010)

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Заключительная третья часть волшебной серии фильмов о невероятном мире под названием Нарния, в который однажды дети попали через один шкаф. Теперь же главные герои вместе со своими друзьями отплывают на корабле в поисках семи лордов, которые дружили с отцом Каспиана. И это приключение станет для них судьбоносным.

Золотой компас (2007)

Экранизация знаменитого романа Филипа Пулмана Северное Сияние о юной девочке Лире, которая отправилась на Северный полюс, чтобы найти своего друга. Там она столкнулась с ведьмами и большим белым медведем, которые решили ей помочь. Но здесь есть и монстры со зловещей предводительницей, которые встанут на их пути.

Любовь сквозь время (2014)

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Главный герой - талантливый вор, сердце которого украла очаровательная девушка. Но ее жизнь угасает из-за болезни, а самому ему суждено умереть от рук демона. Но он отчаянно пытается спасти свою любовь вопреки всем преградам.

Гарри Поттер и Принц-полукровка (2009)

В каждом фильме этой серии о мире магии есть атмосфера сказки. В этой части эта восхитительная история стала уже взрослее и даже мрачнее, но в ней все равно присутствуют праздники, волшебство, извечная борьба добра со злом и множество важных вещей. К слову, мы рекомендуем при наличии времени пересмотреть все восемь лент.

Щелкунчик и четыре королевства (2018)

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Девочка по имени Клара получила необычный подарок на Рождество и теперь она отправляется в путешествие по Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Там ее ждут захватывающие приключения, но главное ожидает в четвертом королевстве, где ей суждено столкнуться с опасным Мышиным королем и его армией.

Ранее мы писали о пяти фильмах, которые спасут самый скучный вечер