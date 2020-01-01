Звезду Marvel арестовали за жестокое убийство матери

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Молли Фицджеральд /instagram.com/sparkleshimmerglow/

Американская актриса Молли Фицджеральд, сыгравшая в фильме Первый Мститель от студии Marvel, во вторник 31-го декабря была задержана по подозрению в убийстве собственной матери. Сообщается, что ее родительница была обнаружена мертвой еще 20-го декабря. Судебное заседание состоится 2-го января.

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Как известно, законники предполагают, что актриса напала на мать в ее доме, нанеся несколько ударов ножом, которые оказались смертельны. Сама она также получила ранения и была госпитализирована. Сумма ее залога составляет 500 тысяч долларов. Причина инцидента неизвестны.

Напомним, что Фицджеральд сыграла девушку Старка в Первом мстителе, а также была ассистенткой режиссера Джо Джонстона.

Ранее сообщалось о том, что Шарлиз Терон рассказала, как ее мать убила отца