Создатели Ходячих Мертвецов заплатят $8 млн за смерть каскадера

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Ходячие мертвецы /Flickr

В 2017-ом на съемках культового сериала Ходячие Мертвецы произошла трагедия - во время репетиции одного из трюков 33-летний каскадер Джон Бернекер упал на бетонный пол с шести метров, что привело к смерти. Его родственники подали в суд на AMC Networks, выпускающей данное шоу.

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Истцы обвинили компанию в игнорировании правил безопасности на площадке. Однако жюри присяжных все же признало AMC невиновными в инциденте, но обязало их выплатить семье погибшего 8,6 миллионов долларов компенсации.

Напомним, что сериал Ходячие мертвецы начался с 2010-го года. В данный момент идет десятый сезон, который станет финальным.

Ранее сообщалось о том, что Netflix попали в скандал из-за комедии про Иисуса-гея