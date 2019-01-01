"Попытка заменить Игру Престолов": Как отозвались критики о сериале Ведьмак от Netflix

Поделись







Ведьмак /Flickr

Премьера самого ожидаемого сериала 2019-го года под названием Ведьмак состоялась 20-го декабря на платформе Netflix. Все серии уже доступны в дублированном переводе. И в честь выхода шоу авторитетные западные издания уже поставили свои оценки и написали отзывы, которые вышли далеко не однозначными.

Читай также: ТОП-8 самых ожидаемых сериалов декабря

Популярное издание Variety поставило Ведьмаку 6 баллов из 10 возможных, прокомментировав оценку так: "Ведьмак может похвастаться дорогими спецэффектами и обширным миром, по крайней мере, в первые пять часов. Однако сериалу не хватает тональной последовательности. Это шоу с драматическими моментами и сценами насилия, которое в свою очередь пронизано неуместным юмором".

Ведьмак /Flickr

The New York Times точно так же оценило сериал, отметив довольно точной фразой о том, что "он является скорее приключением в субботу утром, чем престижным проектом в вечер воскресенья".

Читай также: ТОП-5 захватывающих сериалов про волшебство

Критики из TV Guide поставили повыше балл (8/10), прокомментировав, что "у Ведьмака сложный бэкграунд, в котором сложно разбираться без посторонней помощи, но в какой-то момент зритель начинает все больше вникать в происходящее".

"Болезненно очевидная попытка заменить Игру престолов при помощи обнаженки и крови. Мир выглядит мертвым и неразвитым", - написали The Independent и оценили сериал в 5 баллов из 10.

Ведьмак /Flickr

А вот издание Entertainment Weekly были более категоричными и резкими по отношению к новинке от Netflix: "Ужасный грим главного героя, засилье обнаженных тел, запутанный и бесмысленный сюжет. Это самая скучная картина". Их оценка - 0/10.

Стоит также отметить, что на сайте IMDb Ведьмак имеет оценку 9,2/10, на Metacritic - 52 балла из 100 возможных, а на Rotten Tomatoes сериал набрал 58% cвежести.

Ранее сообщалось о том, что The Guardian назвали лучшие сериалы года