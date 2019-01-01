Стэтхем и перестрелки: Появились фото со съемок нового боевика Гая Ричи

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Инкассаторский грузовик /Twitter

Знаменитый британский режиссер Гай Ричи в этом году выпустил Аладдина, в следующем - Джентльменов, а в данный момент уже снимает еще один свой боевик - Инкассаторский грузовик. Об этом говорят снимки, опубликованные прямо со съемочной площадки.

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Сюжет фильма расскажет о человеке по имени Эйч. Он очень загадочен, хладнокровен и является сотрудником инкассаторской службы. Вероятно, его и сыграет Джейсон Стэтхем, запечатленный на снимке. Его персонаж стреляет в человека, которого играет знаменитый исполнитель Post Malone.

Дата выхода боевика Инкассаторский грузовик пока не названа. Напомним, в январе 2020-го на экраны выйдет еще один фильм Гая Ричи под названием Джентльмены.

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