"Свирепо и прекрасно": Появились первые отзывы критиков на сериал Ведьмак

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Ведьмак /Flickr

Хоть сериал Ведьмак выйдет на Netflix лишь через две недели, некоторым критиками и журналистам уже посчастливилось стать первыми его зрителями. Стриминговый сервис запретил писать рецензии аж до премьеры, однако первые короткие отзывы уже появились в соцсетях.

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Издание Digital Spy привело несколько цитат о сериале. Так, например, один из первых зрителей сообщил, что шоу выглядит вполне прилично. "Декорации, костюмы и эффекты великолепны – тут не о чем беспокоиться. Боевая хореография просто сумасшедшая", - подчеркнул он.

Ведьмак /Flickr

Другой же критик написал, что ему очень понравилось то, что он увидел: "Я расскажу об этом подробнее, когда снимут эмбарго, но у него хороший актерский состав, он хорошо структурирован и интересно развивается. В общем, вышла вполне сносная, популярная фэнтезийная чушь".

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"Первая сцена драки главного героя выглядит свирепо и прекрасно", - прокомментировал один из зрителей, отметив, что уже пересмотрел ее четыре раза. А некоторые кинокритики даже сравнили Ведьмака с Игрой Престолов (причем в пользу нетфликовского шоу): "На фоне боевых сцен из Ведьмака сражения в Игре престолов выглядят ужасно".

Напомним, что сериал Ведьмак выйдет на платформе Netflix уже 20-го декабря.

Ранее сообщалось о том, что опубликованы вырезанные сцены из финального сезона Игры Престолов