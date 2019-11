Netflix поделились сюжетными подробностями о сериале Ведьмак

Поделись







Долгожданный сериал Ведьмак выйдет уже совсем скоро и будет состоять из восьми серий. Стриминговая платформа Netflix, на которой будет представлен проект, опубликовала название всех эпизодов первого сезона, а также подготовила небольшую информацию о них.

Короткие анимационные картинки с подписями была опубликованы в Twitter. Сюжет в них не раскрывается, однако они намекают на то, что можно будет увидеть в серии. Например, прошлое Йеннифер или появление Лютика.

«Конец начинается». Монстр убит, убийца назван.

Did someone, somewhere, summon a djinn to then wish for all 8 chapter titles? Here you go. Now does anyone know a doctor to check Jaskier's vitals?



A monster slain, a butcher named pic.twitter.com/PcXF1aeGSz — The Witcher (@witchernetflix) 22 листопада 2019 р.

Четыре отметки. Смотрим на ранние годы чародейки.

We look at a sorceress’s earlier days pic.twitter.com/VHcz2vjOKT — The Witcher (@witchernetflix) 22 листопада 2019 р.

Луна предателя. Привередливый едок, семья пристыжена.

A picky eater, a family shamed pic.twitter.com/Rmh52RiN4o — The Witcher (@witchernetflix) 22 листопада 2019 р.

О банкетах, бастардах и похоронах. Закон неожиданности в том, как человек отдает долги.

The Law of Surprise is how one repays pic.twitter.com/9EPZjQAJsb — The Witcher (@witchernetflix) 22 листопада 2019 р.

Сдерживаемые желания. Судьбоносная встреча, бард покалечен.

A fateful meeting, a bard is maimed pic.twitter.com/52QEBZRWvr — The Witcher (@witchernetflix) 22 листопада 2019 р.

Редкий вид. Идет охота на дракона.

The hunt for a dragon is underway pic.twitter.com/9sh1y5MkWo — The Witcher (@witchernetflix) 22 листопада 2019 р.

Перед крахом. Возвращение, пока королевство не сгорело.

A return to before a kingdom is flamed pic.twitter.com/CQNsyF9Oog — The Witcher (@witchernetflix) 22 листопада 2019 р.

Гораздо больше. Семья ведьмака, как вы любите говорить.

The Witcher Family, as you all like to say pic.twitter.com/PcB9TDqo7a — The Witcher (@witchernetflix) 22 листопада 2019 р.

Напомним, первый сезон сериала Ведьмак выйдет 20-го декабря на Netflix.

