Звезда Игры Престолов проговорился об альтернативной концовке сериала

Актер Кристофер Хивью признался, что у проекта был и другой финал

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Кристофер Хивью в роли Тормунда /Flickr

Культовый сериал Игра Престолов закончился еще в мае этого года, однако шумиха по поводу неоднозначного финала продолжается до сих пор, мучая всех разочарованных фанатов. Норвежский актер Кристофер Хивью, исполнивший роль одичалого Тормунда, признался, что создатели планировали выпустить другую концовку сериала.

Кристофер Хивью с женой /Getty Images

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Известно, что, когда у актера спросили об альтернативной концовке Игры Престолов, он подумал и ответил, что не знает, можно ли ему делиться этими подробностями с журналистами. Однако Хивью все же проговорился, что другой финал все же был снят и работать над ним было весело.

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