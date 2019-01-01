Геральт, монстры и сражения: Опубликованы впечатляющие кадры из сериала Ведьмак
Премьера сериала состоится в декабре на Netflix
Ведьмак/Twitter
Стриминговый сервис Netflix за месяц до премьеры своего самого ожидаемого сериала Ведьмак, в котором главную роль сыграл Генри Кавилл, опубликовал несколько кадров, демонстрирующих различные сцены.
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На промо-снимках изображены главные герои в лице ведьмака Геральта, Йеннифер и ведьмачки Цири, а также второстепенные персонажи и монстр из болота.
Первый сезон сериала Ведьмак выйдет 20-го декабря на Netflix. Сервис уже анонсирован выход второго сезона на 2021-ый год.
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