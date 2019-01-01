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Домой /Пресс-служба

7 ноября в украинский прокат выходит драма "Домой" Наримана Алиева, национальный кандидат на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм".

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"Домой" - полнометражный дебют Наримана Алиева. Фильм рассказывает историю крымского татарина Мустафы. Двое его сыновей поехали в Киев после аннексии Крыма. Рассказ начинается с того, что погибает его старший сын Назим, и отец отправляется в столицу, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего похоронить в Крыму согласно мусульманским традициям. Главные роли в картине исполнили известный украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев и актер Ремзи Билялов. Продюсером ленты выступает Владимир Яценко ("Атлантида", "Дикое поле"), а его международным продвижением занимается компания Wild Bunch.

Домой /Пресс-служба

"“Домой” - это мой личный тихий манифест против того, что происходит в это трудное время с моим народом. В фильме через историю одной семьи я пытался показать всю трагедию крымскотатарского народа и рассказать о реалиях сегодняшнего дня, в которых мы оказались. Для меня важно, чтобы тема Крыма и крымских татар звучала как в Украине, так и за ее пределами", - рассказывает Нариман Алиев. Лента уже была показана в 13 странах мира, права на фильм приобрели кинокомпании из Франции, Великобритании, стран Бенилюкса, Греции, Турции и Китая.

Мировая премьера фильма состоялась в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. В Украине фильм был впервые показан в рамках международной конкурсной программы Одесского кинофестиваля, где "Домой" завоевал Гран-при - "Золотого Дюка", который присуждается по результатам зрительского голосования. Также на счету работы Наримана Алиева главный приз Международного кинофестиваля в Бухаресте (BIFF).

Домой /Пресс-служба

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Сейчас "Домой" продолжает собирать премии и награды. Лента стала триумфатором второй Национальной премии кинокритиков Украины КИНОКОЛО - она была отмечена как лучший фильм года, а Нариман Алиев и Ахтем Сеитаблаев были награждены как лучший режиссер и актер. "Домой" был также признан лучшим иностранным фильмом 7-го Международного Босфорского кинофестиваля в Стамбуле; где Ахтем Сеитаблаев также получил премию за лучшую мужскую роль. Фильм Алиев также был показан в рамках фестиваля украинских фильмов в Варшаве, где он получил приз зрительских симпатий.

Драма "Домой" Наримана Алиева выходит в широкий украинский прокат 7 ноября. Накануне, 5 ноября, в столичном кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Gulliver состоится торжественная киевская премьера при участии творческой группы фильма. Партнер премьерного показа - ресторан крымскотатарской кухни Musafir.

Домой /Пресс-служба

Также состоится серия специальных показов при участии членов съемочной группы фильма: 6 ноября в кинотеатре Синема Сити (ТРЦ Ocean Plaza); 10 ноября в кинотеатре "Жовтень"; 4 ноября Нариман Алиев лично представит фильм на показе во львовском "Кинопалаце"; а 14 ноября режиссер пообщается со зрителями в Ковеле и Вараше.

Лента создана при поддержке Министерства культуры Украины, дистрибьюция осуществляется при промоподдержке Госкино Украины.

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