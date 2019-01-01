В Сети появился трейлер украинской исторической драмы Віддана

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Віддана /скриншот с YouTube

Романтично-фантазийный украинский фильм Віддана обзавелся полноценным официальным трейлером, который был опубликован на YouTube-канале Film.UA. Ролик знакомит зрителей с главными героями фильма, а также с атмосферой.

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Лента Віддана снята по мотивам романа Феликс Австрия писательницы Софии Андрухович. Трейлер показывает служанку Стефанию Черненько, которая является главной героиней. История развернется во время событий на рубеже 19-го и 20-го столетий, когда город Станислав (нынешний Ивано-Франковск) входил в состав Австро-Венгерской империи.

Долгожданный украинский фильм Віддана выйдет в прокат 16-го января 2020-го года.

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