"Раньше срока": Стала известна дата выхода фильма Том и Джерри

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Том и Джерри /Flickr

Долгожданная киноадаптация знаменитого мультсериала Том и Джерри с живыми актерами должна была выйти в апреле 2021-го года. Однако студия Warner сообщила, что картина выйдет раньше заявленного срока - в конце 2020-го.

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Фильм расскажет о Томе, который живет в отеле Нью-Йорка, куда также перебирается мышонок Джерри. Из-за этого может сорваться дорогая свадьба, поэтому работница Кайла вынуждена просить кота разобраться с мышью.

Напомним, в новом Томе и Джерри снимаются такие актеры, как Майкл Пенья, Хлоя Грейс Морец, Кен Джонг, Роб Делани и другие. Дата премьеры - 23 декабря 2020 года.

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