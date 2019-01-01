"Это окончательно": Скарлетт Йоханссон навсегда покинет киновселенную Marvel

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Скарлетт Йоханссон /Flickr

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон не рассталась с киновселенной Marvel даже после того, как ее героиня Черная Вдова погибла в фильме Мстители: Финал. Увидеть ее снова зрителю смогут в сольном фильме о ее персонаже, однако уже в последний раз.

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Такой информацией Скарлетт поделилась на Вечернем шоу Джимми Фэллона. Вопреки утверждениям фанатов о том, что ее героиня все-таки выжила, актриса подтвердила, что ее смерть в финальных Мстителях окончательна. Кроме того, она отметила, что съемки фильма Черная Вдова уже закончились в Лондоне, а ее появление в образе данной супергероини будет последним.

Скарлетт Йоханссон /Getty Images

"Приквел дал мне своего рода чувство завершенности, в котором я так нуждалась, поскольку после этого эпизода я чувствовала себя истощенной - эмоционально и физически", - подытожила Йоханссон.

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Напомним, что события фильма Черная Вдова будут развиваться до того, что произошло в двух последних частях Мстителей. Премьера фильма состоится 7 мая 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что Скарлетт Йоханссон снова стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире