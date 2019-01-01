Супергеройский феминизм: MARVEL готовы снять женскую версию Мстителей

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Женская версия Мстителей /Flickr

Голливудская актриса Бри Ларсон, играющая роль супергероини Капитан Марвел в киновселенной Marvel, совсем недавно дала интервью для издания Variety, в котором рассказала о том, что студия готова снять блокбастер о женской версии команды Мстителей.

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По словам звезды, она не отвечает за будущее киновселенной и не знает, что из этой затеи выйдет, однако все увлечены этой идеей. "Многие актрисы, играющие в фильмах Marvel, подошли к Кевину (*Файги - прим. ред.) и сказали: мы хотим сделать этот проект, все вместе… Если этого захочет как можно большее количество людей, может быть, это произойдет", - подчеркнула Ларсон.

Напомним, что впервые намек на женскую команду супергероинь был в фильме Мстители: Финал, где в кадре собрались Капитан Марвел, Алая Ведьма, Валькирия, Оса, Мантис, Небула, Пеппер Потс в костюме Железного Человека и другие. Первым же сольным фильмом о женщине в киновселенной стал Капитан Марвел. Следующим будет Черная Вдова.

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