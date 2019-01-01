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Волшебство и опасность: Вышел зрелищный трейлер Холодного Сердца 2

Премьера мультфильма состоится в конце ноября
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Холодное сердце 2
Холодное сердце 2
/Скриншот из трейлера

Студия Disney представила полноценный трейлер продолжения нашумевшего анимационного хита, который может стать одним из самых успешных проектов студии - Холодное Сердце 2. Ролик уже стал популярным в Сети, набрал несколько миллионов просмотров.

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Сюжет второй части расскажет о том, как Эльза решила разобраться в своих способностях, отправившись в загадочное путешествие. Судя по трейлеру, зрителей ждет много волшебства, сражений, сказочных персонажей и зрелища.

Анимационная лента Холодное Сердце 2 от Disney выйдет в украинских кинотеатрах 28 ноября.

Ранее сообщалось о том, что блокбастер Мстители 4 выдвинут на Оскар-2020

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