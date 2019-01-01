Волшебство и опасность: Вышел зрелищный трейлер Холодного Сердца 2
Премьера мультфильма состоится в конце ноября
Холодное сердце 2/Скриншот из трейлера
Студия Disney представила полноценный трейлер продолжения нашумевшего анимационного хита, который может стать одним из самых успешных проектов студии - Холодное Сердце 2. Ролик уже стал популярным в Сети, набрал несколько миллионов просмотров.
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Сюжет второй части расскажет о том, как Эльза решила разобраться в своих способностях, отправившись в загадочное путешествие. Судя по трейлеру, зрителей ждет много волшебства, сражений, сказочных персонажей и зрелища.
Анимационная лента Холодное Сердце 2 от Disney выйдет в украинских кинотеатрах 28 ноября.
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