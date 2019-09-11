"Вернулась во тьму": Вышел промо-ролик Малефисенты 2

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Малефисента: Владычица тьмы /Flickr

Долгожданная лента Малефисента: Владычица от Disney уже этой осенью выйдет в прокат. Главную роль снова исполнит Анджелина Джоли, а в новом промо-ролике и промо-снимках к фильму показали, как актрису возвращали к образу колдуньи.

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В ролике продемонстрировано, как несколько гримеров и визажистов делают Джоли прическу, надевают те самые ужасающие рога, наносят грим и макияж, а сама актриса вставляет себе клыки. Подпись под видео гласит: "Она вернулась во тьму". Однако примечательно то, что видео показано в обратном произведении, ведь все снималось, когда с Анджелины снимали все атрибуты ее образа.

Напомним, что фильм Малефисента 2: Владычица тьмы выйдет в прокат 17-го октября.

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