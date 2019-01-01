Блокбастер Мстители 4 выдвинут на Оскар-2020

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Мстители 4 могут побороться за Оскар /Flickr

Блокбастер Мстители: Финал уже стал самым кассовым фильмом всех времен, но на этой заслуге студия Disney останавливаться не намерена. Ведь сообщается, что боссы уже начали официальную кампанию по выдвижению кинокомикса на кинопремию Оскар-2020. Об этом стало известно из официального сайта, на котором указаны даты и места проведения показов для членов киноакадемии.

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На данный момент неизвестно, на участие в каких именно номинациях будут претендовать Мстители. Сообщается, что на мероприятиях будут находится сценаристы Кристофер Маркус и Стивен МакФили. Многие также считают вероятным претендентом на номинацию Лучшая мужская роль актера Роберта Дауни-младшего.

Сам же режиссер Джо Руссо неоднократно заявлял, что восхищается актерской игрой Дауни, а также считает, что он заслуживает Оскара. "Я не помню, чтобы когда-нибудь зрители в зале реагировали так, как они реагировали на Роберта в этом фильме. Люди в кинотеатрах кричали, буквально задыхаясь. Это очень редкий случай, когда удается настолько тронуть совершенно разные аудитории во всем мире до такой степени. И если уж это не заслуживает "Оскара", я не знаю, что тогда заслуживает", - заявил он.

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