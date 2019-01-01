Как это было: Появился впечатляющий ролик о создании Мстителей 4

Поделись







Мстители: Финал /Flickr

На YouTube появился 20-минутный ролик о четвертых Мстителях, в котором снялся продюсер по спецэффектам Джен Андердаль, рассказавший о том, как проходила работа над фильмом. В частности - над важными его элементами и созданием эффектов.

Читай также: Человек-паук не вернется в киновселенную MARVEL

Так, в видеоролике можно увидеть, как создавали злодея Таноса, обновленного Халка, как снимали сцену с двумя Капитанами Америка, а также то, как последнего в конце состарили. Кроме этого, Андердаль сообщил, что квантовые костюмы были созданы на компьютере, а крыса, запустившая квантовый туннель - настоящая.

Напомним, что блокбастер Мстители: Финал за весь период проката собрал 2,793 млрд долларов, став самым кассовым фильмом в истории.

Ранее сообщалось о том, что Джеймс Кэмерон обрадовался победе Мстителей над Аватаром