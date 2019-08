Disney начали разработку мультфильма Зверополис 2 - СМИ

Поделись







Зверополис /Flickr

Студия Disney продолжает активно снимать ремейки, блокбастеры и продолжения своих успешных проектов. Еще одним мультфильмом, который, возможно, не только получил продолжение, но уже и в ближайшие годы увидит свет, стал Зверополис. Об этом сообщает издание We Got This Covered.

Сообщается, что производство проекта уже началось, а главные роли снова озвучат Джейсон Бейтман и Дженнифер Гудвин. Более подробных деталей о сюжете сиквела пока нет. Однако стоит отметить, что данная информация пока не получила официального подтверждения.

Напомним, что мультфильм Зверополис вышел в 2016-ом и получил положительные отзывы от критиков и зрителей, собрал в прокате более 1 миллиарда долларов, а также завоевал Оскар в номинации Лучший анимационный фильм.

